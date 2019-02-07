İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Özel Harekat Polisleri İkna Etti
1 saat önce
İntihar girişiminde bulunan şahsı özel harekat polisleri ikna etti İntihar etmek isteyen kişi için Özel Hareket Polisleri çağrıldıANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde eşi ile tartıştığı iddia edilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihar etmek istedi.
İntihar girişiminde bulunan şahsı özel harekat polisleri ikna etti
İntihar etmek isteyen kişi için Özel Hareket Polisleri çağrıldı
ANTALYA - Antalya
'da sabah saatlerinde eşi ile tartıştığı iddia edilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihar etmek istedi. Polislerin ikna etmekte zorluk çektiği şahıs için Özel Hareket Polislerinden destek alındı. Özel Hareket Polisleri şahsı ikna etti.
Olay, Aksu
İlçesi Güzelyurt Mahallesi
206 Sokak'ta 2 katlı bir evde yaşandı. Mahallede eşi M.K ve çocukları ile yaşayan Ö.Ç, iddiaya göre sabah kahvaltısından sonra eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında evde bulunan pompalı tüfeği alarak intihar edeceğini söyleyen adamı eşi sakinleştiremedi. Bunun üzerine kadın durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri elinden pompalı tüfek bulunan adamı sakinleştiremedi. Bunun üzerine olay yerine Özel Hareket Polisleri de sevk edildi. Özel Hareket Polislerinin devreye girmesi ile şahıs ikna edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edilen şahıs daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: İHA
Ölümden Dönen İllüzyonist Aref Ghafour, İntihara Kalkışan 3 Çocuk Babası Adamın Hayatını Kurtardı
İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi
Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü
Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım