Son Dakika Haberleri: İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti

İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti

2 saat önce

Ataşehir'de bir kişi, bir alışveriş merkezinin balkonundan kendini aşağı sarkıtarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti, System.String[]
Ataşehir'de bir kişi, bir alışveriş merkezinin balkonundan kendini aşağı sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polisin ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçerek karakola götürüldü.

Ataşehir'de bir kişi, alışveriş merkezinin yüksek bir noktasında bulunan balkondan aşağı sarkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini balkondan aşağı sarkıtan şahsı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, aşağı sarkan şahsı ara ara tutup içeri çekmeye çalışsa da şahsın aşağı düşmemesi için vazgeçti. Daha sonra şahıs, polislerin uzun süren ikna çabaları sonrasında intihardan vazgeçti. İntihardan vazgeçen şahıs ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

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