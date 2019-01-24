Son Dakika Haberleri: İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaşı Böyle Kurtardılar

İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaşı Böyle Kurtardılar

33 dakika önce

İntihar girişiminde bulunan vatandaşı böyle kurtardılarTRABZON - Trabzon'da yaklaşık 10 yıldır şizofren tedavisi gören bir kişi yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan vatandaşı böyle kurtardılar

TRABZON - Trabzon'da yaklaşık 10 yıldır şizofren tedavisi gören bir kişi yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu kenarında Önder B. isimli bir kişi pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte şahıs ikna edilmeye çalışıldı. 10 yıldır tedavi gördüğü öğrenilen Önder B. isimli şahsın eşi de olay yerinde bulunurken, herhangi bir tatsızlık yaşanmaması adına emniyet güçleri şahsın eşini emniyetli bir bölgeye aldı. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etme çabaları sonuç vermeyince emniyet güçleri şahsa müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı. Önder B. 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor 3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:51:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaşı Böyle Kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]