İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaşı Böyle Kurtardılar
33 dakika önce
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı böyle kurtardılarTRABZON - Trabzon'da yaklaşık 10 yıldır şizofren tedavisi gören bir kişi yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu.
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı böyle kurtardılar
TRABZON - Trabzon
'da yaklaşık 10 yıldır şizofren tedavisi gören bir kişi yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu.
Trabzon'un Ortahisar
ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu
kenarında Önder B. isimli bir kişi pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte şahıs ikna edilmeye çalışıldı. 10 yıldır tedavi gördüğü öğrenilen Önder B. isimli şahsın eşi de olay yerinde bulunurken, herhangi bir tatsızlık yaşanmaması adına emniyet güçleri şahsın eşini emniyetli bir bölgeye aldı. Polis
ekiplerinin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etme çabaları sonuç vermeyince emniyet güçleri şahsa müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı. Önder B. 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:18 Kaynak: İHA
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