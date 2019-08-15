Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde bulunan yüzbaşı kurtarılamadı
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İntihar girişiminde bulunan yüzbaşı kurtarılamadı

15 dakika önce

ELAZIĞ'da, eşiyle tartışırken, tabancasıyla başına ateş edip, intihar girişiminde bulunan jandarma yüzbaşı S.Ö., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

İntihar girişiminde bulunan yüzbaşı kurtarılamadı, System.String[]
ELAZIĞ'da, eşiyle tartışırken, tabancasıyla başına ateş edip, intihar girişiminde bulunan jandarma yüzbaşı S.Ö., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi'ndeki cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Jandarma yüzbaşı S.Ö., ismi öğrenilemeyen eşiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. S.Ö., iddiaya göre, tartışma sırasında tabancasını başına dayayıp, ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan yüzbaşı S.Ö., buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren S.Ö., bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. S.Ö.'nün cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderileceği belirtildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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