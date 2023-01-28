İntihar girişiminde bulunduğu binada dakikalarca asılı kaldı - Son Dakika
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İntihar girişiminde bulunduğu binada dakikalarca asılı kaldı

28.01.2023 23:00

İntihar girişiminde bulunduğu binada dakikalarca asılı kaldı İzmir'in Bornova ilçesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak intihar girişiminde bulunan adamı, itfaiye ekipleri uzun uğraşalar sonunda kurtardı.

İntihar girişiminde bulunduğu binada dakikalarca asılı kaldı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak intihar girişiminde bulunan adamı, itfaiye ekipleri uzun uğraşalar sonunda kurtardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Dakikalarca binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak asılı kalan ve ismi öğrenilemeyen şahıs için bölgeye itfaiye, sağlık, polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı zeminde atlama yatağı açtı. Olay yerine gelen ekipler bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Bölgeye toplanan çok sayıda meraklı vatandaş ikna çabalarını film izler gibi izlerken, araçları ile yoldan geçenler ise olan biteni anlamaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen şahıs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asılı kaldığı yerden kurtarıldı. O anlar ise meraklı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişiminde bulunduğu binada dakikalarca asılı kaldı - Son Dakika

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