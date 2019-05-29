Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde canlı yayın telaşı
Son Dakika Güncel Haber

İntihar girişiminde canlı yayın telaşı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı.

İntihar girişiminde canlı yayın telaşı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç bir erkek şahıs, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için çatıdaki vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü. İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
Polis, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis ekiplerinden yayaya öncelik vermeyen sürücüye "empati" cezası Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde canlı yayın telaşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]