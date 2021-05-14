İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın - Son Dakika

İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın

14.05.2021 11:00
İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın, System.String[]

Beşiktaş'ta zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu öne süren kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri tarafından ikna edilen gencin, "Oktay Kaynarca'yı çağırın" dediği görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki Samet Ç., zabıta ekipleri tarafından darbedildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "Abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.

"OKTAY KAYNARCA'YI ÇAĞIRIN"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı. Malzemelerinin darp edilerek alındığını iddia eden genç, aşağıya inmemek uzun süre direndi. Polis ekiplerinin yanına gelmesine izin vermeyen genç, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı çağırmalarını istedi. Kaynarca'nın şehir dışında olması nedeniyle gelmesinin mümkün olmadığını belirtilmesi üzerine genç, merdivenin korkuluklarda gezinmeye başladı.

İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ

Önce sigara içen ardından ceketini ve cüzdanını yere atan gencin yanına önce Beşiktaş Devriye Ekipler Amiri çıkmaya çalıştı. Gençle aşağıdan diyaloğu sürdüren Etiler Polis Merkezi Amiri ardından yangın merdivenine girerek müzakereci polisle birlikte yanına çıktı. Gençle konuşarak ikna çalışmaya başlayan polis ekipleri, bir süre sonra başarılı olarak genci aşağıya indirdi. Polis otosuna bindirilen genç ardından emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise kameralara yansıdı.

İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın

Oktay Kaynarca, Kaynarca, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın - Son Dakika


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