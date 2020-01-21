İntihar girişimine 'Saltanat Kayığı' ile önlem - Son Dakika
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İntihar girişimine 'Saltanat Kayığı' ile önlem

6 saat önce

ADANA'da, intihar etmek amacıyla Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkan Ahmet U. (38), yapılan ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçti.

İntihar girişimine 'Saltanat Kayığı' ile önlem, System.String[]

ADANA'da, intihar etmek amacıyla Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkan Ahmet U. (38), yapılan ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçti. İkna çalışmaları sırasında ekipler, vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanak Kayığı' ile önlem aldı.

Sabaha karşı, Seyhan Nehri üzerinde kurulu demir köprüye çıkan Ahmet U., intihar etmek istedi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet U.'yu gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ahmet U.'nun suya atlayacağı ihtimaline karşın görevliler, nehirde vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanat Kayığı'na binerek önlem aldı. Aynı zamanda sualtı polisleri de köprünün ayaklarında beklemeye başladı. Uzun süre köprüde bekleyen Ahmet U., daha sonra ikna edilerek aşağı indirildi.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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