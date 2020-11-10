İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı - Son Dakika

İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı

10.11.2020 13:59

İntihar girişimini canlı yayınladı.

İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı

İntihara teşebbüsünü sosyal medyadan 1,5 saat boyunca canlı yayınladı, takipçileri beğeni ve muhteşem diyerek destekledi

Anne intihardan vazgeçen oğluna uzun süre gözyaşları içinde sarıldı

ANTALYA - Antalya'da işleri kötü giden ve eşinden de ayrılan genç kentsel dönüşüm halindeki bir binanın çatısında bıçaklı eylemde bulundu. Genç, o anları sosyal medya hesabından 1,5 saatlik canlı yayınla tüm takipçilerine izletti. Yayına bir çok kullanıcı, 'beğeni' ve 'muhteşem' simgeleriyle destek verirken, bazıları ise yorumlarla genci eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Oğlunu çatıda gören anne büyük korku yaşarken, polislerin ikna edip indirdiği oğluna gözyaşları içinde sarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm haklindeki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. 40 yaşındaki Erdal T., bir süre önce kentsel dönüşümünden haberdar olmadığı binanın zemin katına telefon ve tahsilat noktası üzerine bir iş yeri açtı. İddiaya göre binanın dönüşüme gireceğinden haberdar olmayan T., ödediği parasını alamadı, işleri de kötü gitmeye başladı. Erdal T., bir süre önce eşiyle de bir süre önce sorun yaşamaya başladı. İş yerinde yaşamaya başlayan T., girdiği bunalım sonucu sabah saatlerinde eline maket bıçağı alarak çatıya çıktı. Erdal T.'yi çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıya çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayadığı Erdal Taş'ı ikna çabalarına başladı.

Bu sırada oğlunun eylemini yakındaki parktan izleyen anne Saime Koç ise," Erdal, oğlum oğlum" diye ağladı.

Polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından Erdaş T., ikna edilip çatıdan indirildi. Hemen parkta bekleyen annesinin yanına gelen T., gözü yaşlı annesine uzun süre sarıldı. "Oğlum,oğlum" diye ağlayan anne oğlunun yanından uzun süre ayrılmadı.

"Psikilojisi bozuldu"

Anne Saime Koç, " Çocuğumun psikolojisini bozdular. Bir arabası vardı sattı burayı satın aldı. Dükkan sahibi buranın kentsel dönüşüme gireceğini söylemedi. Şimdi iki aydır oğlum iş yapamadı. Karısından da ayrıldı. Oğlum iki üç aydır burada kalıyordu. Köpeği bağlasanız köpek durmaz. Bu şekilde oğlumu resmen cezaevine koydular. Suyu kesik, elektriği kesik tuvaleti bile söküp götürmüşler, çocuğum bu şekilde burada yaşıyor. Psikolojisi bozuldu."diye konuştu.

1,5 saatlik canlı yayına beğeni ve muhteşem diye destek verdiler

Öte yandan Erdal T.'ın teşebbüs eylemi öncesi ve devamında sosyal medya hesabından cep telefonuyla canlı yayın yaptığı görüldü. Hakkını aramak için çatıya çıktığını belirten T., takipçilerine seslenerek "Polisler geldi. Birazdan gelecekler muhtemelen ve konuşup pazarlık yapacağız" dedi. Erdal T., ardından binaya yaklaşan ekiplere, 'Bir kişi silahsız, lütfen' diye seslendi. Yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayını boyunca görüntülerde T.'nin takipçilerine derdini anlatması, polis ekipleri ile arkadaşlarının ikna çabaları ve eyleminden vazgeçirilişi yer aldı. Elindeki maket bıçağıyla eylemine devam eden T.'nin canlı yayınını bir çok takipçisinin beğendiği hatta 'muhteşem' smileyiyle destek verdiği gözlenirken, bazı arkadaşlarının da yorum yaparak Erdal T.'yi ikna etmeye çalıştığı gözlendi.

İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı
İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı
İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı
İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı

Sosyal Medya, İntihar, Polis, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişimini canlı yayınladı... İntihardan vazgeçti gözü yaşlı annesine böyle sarıldı - Son Dakika


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