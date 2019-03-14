Son Dakika Haberleri: İntihar Girişimini Cep Telefonlarından Canlı Yayınladılar

İntihar Girişimini Cep Telefonlarından Canlı Yayınladılar

47 dakika önce

BURSA'da dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran Doğan U. (38), bugün de başka bir üst geçide çıktı.

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BURSA'da dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran Doğan U. (38), bugün de başka bir üst geçide çıktı. Üst geçidin altından geçen yol trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polisin Doğan U.'yu ikna etme çalışmaları sürüyor.

Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya iş görüşmesine giden Doğan U., olumsuz sonuç aldı. İş yerinden çıkan Doğan U., intihar etmek amacıyla Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçidin üzerine çıktı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek indirildi. İfadesi alınan Doğan U., serbest bırakıldı.

BUGÜN YİNE ÇIKTI

Doğan U., bugün de Nilüfer ilçesindeki İzmir yolu üzerindeki bir üst geçidin demir kemerinin üzerine çıktı. Doğan U.'yu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. İntihar girişimi nedeniyle trüafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

CANLI YAYIN YAPTILAR

?Bölgede toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin Doğan U.'yu ikna etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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