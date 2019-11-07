İntihar girişimini film izler gibi izlediler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen intihar girişiminde, bazı vatandaşların film izler gibi yanlarında çekirdekleriyle geldiği görüldü. İntihara teşebbüs eden Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca tarafından ikna edilirken, intihar girişimi sırasında iki kişinin motosiklet üzerinde çekirdek yiyerek olayı izlemesi pes dedirtti.



Lüleburgaz'da dün gece, uzaklaştırma kararı olduğu eşinin kızını göstermediği gerekçesiyle inşaat halindeki binanın çatı katına çıkan Yusuf A., yaklaşık 2.5 saatlik uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirildi. Yusuf A.'yı çatıya çıkan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca ikna ederek aşağı indirdi. Öte yandan intihar girişimi sırasında iki kişinin çekirdek yiyerek olayı izlemesi tepki çekti.



Olay Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi Akat Sokak üzerindeki inşaatı tamamlanmış bir binada meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Yusuf A., 5 yaşındaki kızını göremediği gerekçesiyle inşaat halindeki binanın çatı katına çıktı. Burada sokağa kiremitler atan ve kızını görmek istediğini söyleyen Yusuf A.'yı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri inşaat halindeki binanın yanına hava yastığı açtı. Sağlık ekipleri de yanlarında sedye ve acil yardım malzemeleriyle birlikte alanda hazır bekletildi.



Emniyet müdürü ikna etti



Öte yandan intihar girişimi ihbarının ardından hemen olay yerine gelen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, yaklaşık 2.5 saat boyunca Yusuf A.'yı ikna etmeye çalıştı. Defalarca girişime rağmen ikna olmayan Yusuf A.'ya Koca'nın, "Seni almadan buradan gitmeyeceğim" dedi. Yusuf A. yaklaşık 2.5 saat süren intihar eyleminin ardından Koca'nın, kızını kendisine göstereceğine dair söz vermesi üzerine ikna oldu. Fakat ikna olmasına rağmen ekiplere yaklaşmayan Yusuf A.'nın bir anlık dikkatinin dağılması üzerine Koca ve beraberindekiler genç adamı tutarak kurtardı. Yusuf A. daha sonra işlemleri yapılmak üzere Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Çekirdekle izlediler



İntihar girişimi sırasında ise pes dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Çatıda emniyet müdürünün genç adamı kurtarmak için seferber olduğu olay sırasında, sokağa motosikletiyle gelen 2 kişinin çekirdek çitleyerek olayı film seyreder gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı. - KIRKLARELİ