İntihar girişimini film izler gibi seyredip, cep telefonlarına kaydettiler - Son Dakika

İntihar girişimini film izler gibi seyredip, cep telefonlarına kaydettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, 7 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar, çatışa çıkan şahsı film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydetti.

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde 7 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre Ankara'dan Diyarbakır'a gelen Hüseyin Ş., parasının bitmesi nedeni ile burada mahsur kaldı. İmkanı olmadığı için Ankara'ya dönemeyen Hüseyin Ş., 7 katlı apartmanın çatı katına çıkıp intihar etmek istedi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ş., görevlilerin iknası sırasında yanında bulunan kiremitleri aşağı bıraktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Hüseyin Ş., intihar etmekten vazgeçti. Ekipler tarafından alınan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alırken, bazı şoförler de araçlarını cadde ortasına bırakıp olayı izleyerek trafik akışını bozdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.