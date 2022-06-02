İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

02.06.2022 18:11

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Deniz Alayı mevkisinde inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Caddeden geçen sürücüler, intihar girişimini izlemeye çalıştıkları sırada 5 otomobilin karıştığı, zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 4 sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan O.E. de polisin ikna çalışması sonucu binadan indirildi.

Ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.

İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
İntihar girişimini izlerken 5 araç kaza yaptı: 5 kişi yaralandı İntihar girişimini izlerken 5 araç kaza yaptı: 5 kişi yaralandı Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement