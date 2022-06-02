İntihar girişimini izlerken 5 araç kaza yaptı: 5 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında intihara teşebbüs eden kişiyi izlemek isteyen araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya İskenderun karayolu Deniz Alayı bölgesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E. isimli şahsın intihara teşebbüs edeceğini mahalle muhtarına ve polise bildirmesi sonrası yaşanan olayda inşaat halindeki binanın çatısına çıkan şahsı intihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu. Polis şahı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.

Antakya İskenderun karayolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 5 araç bir birine girerken 5 kişide yaralandı. Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.

İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ olayla ilgili bilgi vererek şahsın intihar edeceğini kendisine bildirdiğini polis ve itfaiyenin gerekli tedbirleri alarak şahsı intihardan vazgeçirdiklerini ancak intiharı izlemek isteyen sürücülerin kaza yaptığını söyledi.