İntihar girişimini polis engelledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihar girişimini polis engelledi - Son Dakika

İntihar girişimini polis engelledi

6 saat önce

SİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.

İntihar girişimini polis engelledi, System.String[]

SİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Siirt'ten Sivas'a gelen H.İ., Kardeşler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı inşaatın terasına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacı branda açarak tedbir aldı. Polis de teras katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Elindeki kesici aletle zaman zaman kendisine zarar veren ve bacağını binadan sarkıtan genci çevrede bulunanlar da cep telefonları ile görüntüledi. İntihar girişimini çevrede bulunan çocuklar da korkulu gözlerle izledi. Polisin ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirdiği H.İ. aşağıya indi. H.İ. ambulansa Numune Hastanesi'ne götürüldü.


Siirt, Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:24 Kaynak: DHA

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