Son Dakika Haberleri: İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
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İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

1 saat önce

BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar, System.String[]
BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Olay, Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen inşaat işçisi Ersin K., intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Ersin K.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme yatak açarak önlem alırken, polis de binanın önündeki yolu trafiğe kapattı. Çatıya çıkan polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ersin K.'yi ikna ederek indirdi. 
Ersin K.'nin eylemi sırasında çevrede toplanan kişiler, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Ersin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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