İntihar Haberlerinde Yöntem ve Ayrıntılara Yer Verilmemeli"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Psikiyatri Uzmanı Ebru Çobanoğlu, "İntihar haberleri, taklit intiharları beraberinde getiriyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Psikiyatri Uzmanı Ebru Çobanoğlu, "İntihar haberleri, taklit intiharları beraberinde getiriyor. Bu etkiyi azaltmak için intihar haberlerinde yöntem ve ayrıntılara yer verilmemeli." dedi.



Çobanoğlu, İl İntiharı Önleme Kurulunca hazırlanan Çorum'da İntiharı Önleme Eylem Planı kapsamında kentteki gazetecilere yönelik intihar haberlerinin toplumda ne gibi etkilere neden olduğunu içeren sunum yaptı.



Medyada yer alan haberlerde intiharın normalleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, "İntihar, önlenebilir bir süreç. Ancak haberde intiharın şekli, mekanı ya da hikayesi gibi detaylar, intiharı normalleştirebiliyor ya da intihar eden kişinin kahramanlaştırılması, haberde kullanılan görseller de intiharı teşvik eden etmenler arasında yer alıyor. İntihar haberleri, taklit intiharları beraberinde getiriyor. Bu etkiyi azaltmak için intihar haberlerinde yöntem ve ayrıntılara yer verilmemeli." diye konuştu.



Toplantıya Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış ve sağlık personeli ile gazeteciler katıldı.

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