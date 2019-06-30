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İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi

41 dakika önce

İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdiİSTANBUL - Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, 5 katlı binanın camına çıkarak intihara kalkıştı.

İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi
İSTANBUL - Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, 5 katlı binanın camına çıkarak intihara kalkıştı. Gencin aşağıya atlamak için ayağa kalkması yürekleri ağızlara getirdi.
Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç intihara edeceğini söyleyerek 5 katlı evinin en üst katındaki cama çıktı. Olayı gören vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 45 dakika boyunca camda oturan genç vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Camda ayağa kalkıp kendisini boşluğa bırakacağını sıradan gencin bir polis ayaklarından tutarak içeri çekti. İntihar girişiminde bulunan adamın kurtarılması vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yürekleri ağızlara getiren genç adam ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan panik anları ise saniye saniye kaydedildi.
İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Polis, Esenyurt, 3. Sayfa
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