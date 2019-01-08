İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel" Diye Seslendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye tepki gösterdi.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elindeki bıçakla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki beş katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Y.K.'yi gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine şişme branda açtı. Elindeki bıçakla çatıda bekleyen Y.K. aşağıda kendisini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye seslendi.



Polis ekipleri yarım saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Y.K.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, şahsı kolundan tutarak güvenli yere çekti. Polis ekipleri eşliğinde aşağıya indirilen Y.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. - AYDIN

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