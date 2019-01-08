Son Dakika Haberleri: İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel" Diye Seslendi

İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel" Diye Seslendi

25 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye tepki gösterdi.

İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara
Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye tepki gösterdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elindeki bıçakla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki beş katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Y.K.'yi gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine şişme branda açtı. Elindeki bıçakla çatıda bekleyen Y.K. aşağıda kendisini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye seslendi.

Polis ekipleri yarım saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Y.K.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, şahsı kolundan tutarak güvenli yere çekti. Polis ekipleri eşliğinde aşağıya indirilen Y.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Evlat, Anne ve Babasını Av Tüfeği ile Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Kuşum Aydın 2008'de Evlendiği Karısını Yıllarca Gizledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:50:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel" Diye Seslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]