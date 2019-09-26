İntihar için çatıya çıktığı sanılan kişi jandarmadan kaçıyormuş

Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında yakalama kararı olduğu için jandarma ekiplerinden kaçarak bir inşaatın çatısına çıkan şüphelinin intihar girişiminde bulunduğunu düşünen mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin, Merkez Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirledi. Evin önüne gelen jandarma ekiplerini fark eden şüpheli, yakalanmamak için balkondan bitişikteki 4 katlı inşaata geçti.

İnşaatın çatısına çıkan M.K'nin intihar girişiminde bulunduğunu sanan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri çatıdaki M.K'nin atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İkna için çatıya çıkan polisler, yakaladıkları şüphelinin intihar girişimi için değil, jandarmadan kaçmak amacıyla çatıya çıktığını belirledi.

Şüpheli, polis merkezine götürüldü.