İntihar için çıktığı inşaatın yetkilileriyle tartıştı - Son Dakika

İntihar için çıktığı inşaatın yetkilileriyle tartıştı

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıkarak intihar etmek isteyen Enes A. (29), psikolog ve polisin ikna çabası sonucu aşağı indirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıkarak intihar etmek isteyen Enes A. (29), psikolog ve polisin ikna çabası sonucu aşağı indirildi. Bu sırada aşağıda bekleyen inşaatın yetkilileri Ense A.'ya tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Enes A., 155'i arayarak intihar edeceğini söyleyip, bulunduğu yerin adresini verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Polis ve sağlık ekipleri ikna etmeye çalıştığı Enes A.'nın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Enes A.'ın tüm ikna çabalarına olumsuz cevap vermesi üzerine olay yerine psikolog çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından Enes A. intihardan vazgeçti.

Enes A. polisler tarafından binadan çıkarıldığı sırada inşaatın yetkilileri olduğu öğrenilen kişiler tepki gösterdi. Enes A.'nın da tepki göstermesi üzerine polis araya girdi. Enes A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.


Hürriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:07 Kaynak: DHA

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