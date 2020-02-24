İntihar için fare zehri kullandı, 4 yakını ile hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihar için fare zehri kullandı, 4 yakını ile hastanelik oldu - Son Dakika

İntihar için fare zehri kullandı, 4 yakını ile hastanelik oldu

6 saat önce

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, intihar etmek için fare zehri alan Dilber T. (36) ile zehirden etkilendikleri şüphesiyle 4 yakını, hastanede tedaviye alındı.

İntihar için fare zehri kullandı, 4 yakını ile hastanelik oldu, System.String[]

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, intihar etmek için fare zehri alan Dilber T. (36) ile zehirden etkilendikleri şüphesiyle 4 yakını, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gercüş'e bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilber T., iddiaya göre, yaşamına son vermek için fare zehri kullandı. Yakınları Eşref T., Hilal T., Şemdin Gündüz ve Songül Gündüz, fenalaşıp, istifra etmeye başlayan Dilber T.'yi Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dilber T. ile birlikte hastanede fenalaşan 4 yakını, zehirden etkilendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Buradaki müdahalelerinin ardından 5 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan Gercüş Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının, 5 kişiye müdahale için tam donanımlı, özel kıyafetler giydiği görüldü. Batman Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, fare zehri nedeniyle acil servisteki odaların dezenfekte edildiğini, bu yüzden hastane çalışanlarının tam donamlı kıyafet giydiklerini belirterek, endişe verici durum olmadığını söyledi.


Devlet Hastanesi, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
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