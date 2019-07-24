Son Dakika Haberleri: İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp...

1 saat önce

İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp sitem ettiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız çevrede bulunanların yetişmesiyle atlayamadan son anda kurtarıldı.

İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp sitem etti
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız çevrede bulunanların yetişmesiyle atlayamadan son anda kurtarıldı. İsminin M.E. olduğu öğrenilen kız çocuğu çevredekilere, "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diye dakikalarca ağlayarak sitem etti.
Olay Cemalpaşa Mahallesi, Kamil Kara Bulvarı üzeri yeni belediye hizmet binası yanındaki Cemalpaşa Köprüsünde yaşandı. M.E. adlı 15 yaşındaki kız çocuğu intihar etmek için köprü korkuluklarına çıkarak kendini aşağı doğru sarkıttı. Yaklaşık 20 metre yüksekteki köprüden salınan M.E'yi görenler kız çocuğunu ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerindeki vatandaşlar M.E'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp korkuluklardan yukarı çekmeyi başardılar.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle M.E sakinleştirilerek ambulansa bindirildi. Vatandaşların kurtardığı M.E ise olay yerinde ağlayarak "Beni kim kurtardı. Kim beni tuttu, niye tutuyorsunuz abi" diyerek çevrede bulunanlara tepki gösterdi.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine götürülen M.E. sağlık kontrolünden geçirildi.
İntihar için köprüye çıkan genç kız Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi diyerek ağlayıp...
Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan düşen Minik Ecem tenteye çarparak hayatta kaldı! O anlar kamerada Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]