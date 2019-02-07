Son Dakika Haberleri: İntihar İçin Reklam Tabelasına Çıktı, Vazgeçirmeye Çalışan Polisten Para İstedi

İntihar İçin Reklam Tabelasına Çıktı, Vazgeçirmeye Çalışan Polisten Para İstedi

9 dakika önce

İZMİT'te, intihar etmek isteyen Ç.C. (31), 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıktı.

İntihar İçin Reklam Tabelasına Çıktı, Vazgeçirmeye Çalışan Polisten Para İstedi, System.String[]
İZMİT'te, intihar etmek isteyen Ç.C. (31), 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıktı. Yaklaşık 3 saat tabelanın üzerinde duran Ç.C., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Ç.C.'nin, ikna edilmeye çalışılırken, polislerden 1200 lira istediği öğrenildi. 

Olay, öğleden sonra, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İntihar etmek için yaklaşık 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıkan Ç.C.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi ise Ç.C.'nin atlama ihtimaline karşı tabelanın altına şişme yatak açıp, önlem aldı. İşsiz olduğu ve polislerden 1200 lira istediği öğrenilen Ç.C., itfaiye merdiveniyle yanına yaklaşan ekipler tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde kalan Ç.C., itfaiye merdiveniyle indirildi. Ç.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:26 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa
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