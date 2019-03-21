İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı
40 dakika önce
BURSA'da üst geçide çıkıp intihara kalkışan E.S. (29), polisin çabası sonucu ikna edilerek eylemine son verdi.
BURSA'da üst geçide çıkıp intihara kalkışan E.S. (29), polisin çabası sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Üst geçitten indirilirken yükseklik korkusu olduğu için bayılan E.S., hastanede tedaviye alındı.
?Olay, dün gece merkez Osmangazi
ilçesi İzmir
Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Üst geçidin korkularına çıkan E.S., yaklaşık bir yıldır işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını iddia edip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikan edilen E.S., eylemine son verdi. Polisin üst geçitten indirdiği sırada E.S., bayılıp, yere yığıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı E.S., Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. E.S.'nin yükseklik korkusu olduğunu ve bu nedenle baygınlık geçirdiğini söylediği belirtildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:15 Kaynak: DHA
İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı
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