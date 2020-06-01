'İntihar' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

'İntihar' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Afyonkarahisar'da bir vatandaşın tarihi Karahisar Kalesine fotoğraf çekinmek için çıkması çevredekiler tarafından yanlış anlaşılıp inhitar ihbarı yapılınca AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Afyonkarahisar'da bir vatandaşın tarihi Karahisar Kalesine fotoğraf çekinmek için çıkması çevredekiler tarafından yanlış anlaşılıp inhitar ihbarı yapılınca AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Afyonkarahisar'da bulunan 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi'ninin surlarına çıkan bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu düşünen çevredeki vatandaşlar durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kalenin bulunduğu alana intikal eden ekipler, intihar girişiminde bulunduğu düşünülen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir grup AFAD ekipleri zorlukla kaleye çıkarken, diğer görevliler dürbünlerle vatandaşın yerini tespit etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlarda heyecanla anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Daha sonra kalenin surlarında bulanan vatandaşın aşağı indirilmesiyle şahsın intihar etmek için değil fotoğraf çekinmek için kalenin surlarından aşarak kayalıklara çıktığı anlaşıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:28 Kaynak: İHA
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