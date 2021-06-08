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İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı - Son Dakika

İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı

08.06.2021 12:45
İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde tarım ilacı içip yaşamına son veren Mizgin Şimşek'in (23) ardından silahla intihara kalkışan kardeşlerinden Rengin Şimşek (22) de kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde tarım ilacı içip yaşamına son veren Mizgin Şimşek'in (23) ardından silahla intihara kalkışan kardeşlerinden Rengin Şimşek (22) de kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed Şimşek'in (26) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Silvan ilçesi Beypınar Mahallesi'nde 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamayan kızı Mizgin, 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin'in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed ve Rengin Şimşek de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kardeşlerden Rengin, dün akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rengin'in cansız bedeni, Beypınar Mahallesi'nde toprağa verildi, ağabeyi Muhammed'in yaşam mücadelesi sürüyor.


İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı
İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı

Diyarbakır, İntihar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı - Son Dakika


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