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İntihar kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı

41 dakika önce

İntihar kalkışan yüzbaşı ağır yaralandıELAZIĞ'da cezaevinde görevli Jandarma Yüzbaşı S.Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iddiaya göre beylik tabancasıyla başına ateş etti.

İntihar kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı
ELAZIĞ'da cezaevinde görevli Jandarma Yüzbaşı S.Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iddiaya göre beylik tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Yüzbaşı S.Ö., ismi öğrenilemeyen eşiyle tartıştı. S.Ö., iddiaya göre tartışmanın ardından beylik tabancasını başına dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yüzbaşı Ö., buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralı yüzbaşı S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sinir krizi geçiren eşi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:52 Kaynak: DHA
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