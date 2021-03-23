İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor - Son Dakika

İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor

23.03.2021 11:23
İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor, System.String[]

Çorum'da hidroelektrik santrali baraj gölünde Abdurrahman Y.'nin cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Kent merkezine bağlı Ambarcı köyünde hidroelektrik santrali baraj gölünde erkek cesedi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen jandarma ve sağlık ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Abdurrahman Y. olduğu belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Abdurrahman Y.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor

Çorum, Ölüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor - Son Dakika


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