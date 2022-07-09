İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu

09.07.2022 16:53
İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesi Gökçe Çakmak Barajı'nda intihar ettiği ihbarı yapılan 25 yaşındaki genç için jandarma seferber oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Gökçe Çakmak Barajı'nda intihar ettiği ihbarı yapılan 25 yaşındaki genç için jandarma seferber oldu. Genç saatler sonra alkollü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki F.K. adlı genç, Çarşamba'nın Kabaceviz Mahallesi'ndeki evlerinden dün öğleden sonra patpat diye tabir edilen tarım aracıyla ayrıldı. İddiaya göre intihar notu da bırakan ve sosyal medyada canlı yayın yaptığı görülen genç için aile büyük endişe duyarak durumu jandarmaya haber verdi. Gökçe Çakmak Barajı'nın Esençay mevkiinde kayıp gencin patpatına ulaşıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma kayıp gencin intihar etmiş olabileceği, kazayla suya düşerek boğulabileceği, kaçırılmış olabileceği gibi çok yönlü ihtimalleri değerlendirerek hem suda hem de çevrede çok yönlü arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) su altında ve baraj gölü çevresinde arama yaparken, jandarma ekipleri arazide eğitimli jandarma köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Saatler sonra genç alkollü olarak bulundu. Ailesi ve çevresine intihar ettiği izlenimi oluşturarak ortadan kaybolan gençle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti Şırnak Valisi Bilgin, güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı Şırnak Valisi Bilgin, güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Çarşamba, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 17:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement