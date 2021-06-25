İntihar şovmeni vatandaşları böyle kandırıyormuş - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sara hastası olduğunu söyleyip simitleri ile birlikte kendini yere atan şahıs, vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söylemesi üzerine yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Ekiplerin para vermesi ile ikna olarak direkten inen şahsın, duygu sömürüsü yaparak vatandaşları dolandırarak para almaya çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta simit koyduğu tepsi ile yürüyen İbrahim A. isimli şahıs, bir anda yere düştü. Şahsın yanına gelen vatandaşlar yardımcı olmak için 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söyledi. İbrahim A. bir anda yerden kalkarak, 112 Acil Yardım ekiplerini aramak isteyen vatandaşlara tepki göstererek, sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına tırmanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Para ve yardım kolilerini alınca ikna oldu

Olay yerine gelen polis ekiplerinin aralarında topladıkları paraları vermesi ve belediye ekiplerinin 6 tane gıda kolisi getirmesi üzerine ikna olan şahıs, 1 saat sonra tırmandığı direkten indi. Merdiven ile direkten indirilen şahıs, tepsisindeki simitleri de tırmandığı direğin yanına döktü. Daha sonra tepsisini alan şahıs, yardım kolileri ile birlikte polis merkezine götürüldü.

Duygu sömürüsü yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İntihar girişiminde bulunan şahsın, gün içinde defalarca kendisini yere attıktan sonra sara hastası olduğunu ve satacağı simitleri yere döküldüğü için satamayacağını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı iddia edildi. Şahsın simitleri ile birlikte yere yığıldıktan sonra kendisine yardım istediği anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para almak istediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - KOCAELİ