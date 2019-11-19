İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Pendik'te alacak meselesi yüzünden Emre Coşkun'u (32) silahla vurarak öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 3 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen Emre Coşkun'un olay tarihinden önce babasıyla birlikte paslanmaz çelik işi yaptığı, aynı işi yapan şüphelilerden Tercan Yüce ile zaman zaman ticaret yaptıkları anlatıldı.

Emre Coşkun ile babasının yüklü miktarda nakit paraya ihtiyaçları olduğu için Tercan Yüce'nin her iki tarafın da ortak kullanabilmeleri amacıyla evini ipotek göstererek kredi çektiği belirtilen iddianamede, ancak emre Coşkun ve ailesinin işlerinin bozulması nedeniyle krediyi ödeyemedikleri kaydedildi.

İddianamede, bu nedenle şüpheli Tercan Yüce'nin ipotek gösterdiği evinin banka tarafından satılığa çıkarıldığı, bu yüzden de çekilen krediyi ödemeleri konusunda Emre Coşkun'a sürekli olarak baskı yaptığı ve ölümle tehdit ettiği vurgulandı.

Şüpheli Tercan Yüce'nin kredi borcunu ödememesi nedeniyle evinin satılığa çıkması ve aile birliğinin bozulmasından Emre Coşkun'u sorumlu tuttuğu anlatılan iddianamede, olay tarihinde de silah temin ederek akrabaları Habip Yüce ve Volkan Yüce ile birlikte gittikleri Küçükyalı'da bir benzin istasyonunda bekleyen Emre Coşkun'u araçlarına aldıkları aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin önceden kararlaştırdıkları şekilde Emre Coşkun'u Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye götürdükleri, burada zor kullanarak kendi kendine bir el ateş etmesini sağladıkları, ardından hızlıca olay yerini terk ettikleri kaydedildi.

5 gün sonra yakalanan şüphelilerin bu süre zarfında savunmalarını tasarlayıp kurguladıkları vurgulanan iddianamede, alınan savunmalarında da suçlamayı kabul etmeyip Emre Coşkun'un intihar ettiğini savundukları ifade edildi.

Olay yerinde bıraktıkları sigara izmaritleri cinayeti çözdü

Olayın meydana geldiği kahvehanede yapılan inceleme sonucu bulunan sigara izmaritlerinden tespit edilen genotip özelliklerin şüphelilerinkiyle uyuştuğu belirtilen iddianamede, bu nedenle 3 şüphelinin ölen Emre Coşkun ile kahvehanenin ofis kısmında uzunca bir süre bulundukları ve eylemi birlikte gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, savunmalarının da bu şekilde çürüdüğü bilgisi verildi.

İddianamede, otopsi raporuna göre ölen Emre Coşkun'un vücudunda tespit edilen cilt yaralarının şüpheliler tarafından el, kol ve bileklerinden tutularak zorla ateş ettirilmeye çalışılan mağdurun mücadelesi sırasında meydana geldiği vurgulandı.

Otopsi raporunda Emre Coşkun'un cilt bulgularına göre atışın bitişik mesafeden yapıldığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda şüpheliler Habip Yüce, Tercan Yüce ile Volkan Yüce'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.