İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklama - Son Dakika

İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dedeler Köyü'nde B.K.'nın intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler Köyü'nde gece 02.00 sıralarında B.K.'nın mezarlık mevkiinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından intihar süsü verilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Üç şüpheli tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.