İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis kurtardı
HAKKARİ - Hakkari
'de 7 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihara teşebbüs eden bir vatandaş, polis tarafından son anda kurtarıldı.
Gençlik Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 7 katlı bir binaya çıkarak intihara teşebbüs eden bir şahıs, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Çevrede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de yerlerini aldı. Bir türlü ikna edilemeyen ve atlamaktan kararlı olan şahıs için itfaiye ekibi branda açarak hazır kıta bekledi.
Binaya çıkan polis ekipleri, eşi ile arasında problem olduğu iddia edilen şahsa telefon uzatarak eşi ile görüşmesini sağladı. Şahıs telefon görüşmesi yaparken, polis ekipleri ani bir refleksle şahısın üzerine atlayarak kurtarmayı başardı.
Çevrede toplanan vatandaşlar ise, uzun süre polisi alkışlayarak tebrik ettiler. Hazırda bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Atatürk Polis
Merkezine götürüldü.