İntihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

İntihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Şahıs, intihar teşebbüsünde bulunduğu hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesinde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3.katına çıkan A.D., isimli genç, burada intihar teşebbüsünde bulundu. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen genci fark eden hastane görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda A.D., bulunduğu yerden indirildi. A.D., daha sonra intihar teşebbüsünde bulunduğu hastaneye ambulansla getirilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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