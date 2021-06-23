İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu - Son Dakika

İntihar teşebbüsünde olay yeri çekim alanına döndü, cep telefonunu alan olay yerine koştu

'Ev sahibi evden attı' deyip soluğu çatıda aldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın bir inşaatın üçüncü kartına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına rağmen çıtadan inmeyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kadını alıp aşağı indirdi. Adeta eğlence alanına dönüşen intihar girişimini izlemek için gelen birçok vatandaş cep telefonuyla canlı yaptı. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kumluca'da bir çocuk annesi İclal M, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokaktaki bir inşaatın üçüncü katına çıktı. İclal M.'yi gören mahalle sakinleri önce inşaat sahibi arayıp inşaat bir kadının olduğunu söyledi. İnşaat sahibi Osman Y. Önce kadının aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ardından 112 acil kurtarma hattını aradı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler İclal M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ardından inşaata psikolog çağırıldı. Her türlü ikna çabalarına rağmen ikna olmayan İclal M.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kadını alıp aşağı indirmeyi başardı. Polis ekipleri tarafından intihar etmekten kurtarılan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Kumluca devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürülerek ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı. Şenlik alanına dönüşen alana intihar girişimini izlemek için gelen birçok vatandaş cep telefonuyla canlı yaptı. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.