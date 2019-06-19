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İntihar teşebbüsünden 'Annen çok üzülür' sözüyle vazgeçti

1 saat önce

Antalya'da işten çıkarıldığı için bunalıma giren genç, av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

İntihar teşebbüsünden 'Annen çok üzülür' sözüyle vazgeçti, System.String[]
Antalya'da işten çıkarıldığı için bunalıma giren genç, av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Özel Harekat polislerinin su verdiği genç, "Annen çok üzülür" sözleri üzerine silahı bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297. Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahalledeki bir restoranda çalışan 29 yaşındaki Tayfun Y., iddiaya göre mesai arkadaşıyla tartışınca işten çıkarıldı. Bunalıma giren genç, ilk önce arkadaşını yaraladı, ardından iş yerinin arka sokağında eline aldığı av tüfeği ile intihar girişiminde bulundu. Şahsın elinde tüfek olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Tayfun Y.'nin silahlı ve ikna olmaması nedeniyle destek istedi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler şahıs yakınında güvenlik önlemi alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. Silahın ateş alma ihtimaline karşı balkon ve pencereden bakan kişiler de uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına cevap vermeyen Tayfun Y. için Özel Harekat ekipleri çağrıldı. Müzakereci Özel Harekat polisi, Tayfun Y.'yi ikna için uzun süre çaba harcadı. Vatandaşın ikram ettiği suyu içip, uzatılan sigarayı yakan genç korku dolu anlar yaşattı. Çıkarıldığı iş yeri sahibine seslenen Tayfun Y., sık sık boğazına dayadığı av tüfeğinde elini tetiğe götürdü. Genç, kendisine yaklaşan polisleri görünce "Kendimi de vururum" diye seslendi. Özel Harekat polisleri kalkan ve çelik yelekli şekilde Tayfun Y.'nin etrafını sardı. Müzakereci polisin omzuna dokunduğu genç, yardım sözü ve 'Annen çok üzülür' sözleri üzerine 1 saat sonunda ikna edildi. Elinden tüfeği alınan Tayfun Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Genç, 3. Sayfa
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