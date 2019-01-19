Son Dakika Haberleri: İntihar Teşebbüsünü, Film Çeker Gibi Kaydettiler

İntihar Teşebbüsünü, Film Çeker Gibi Kaydettiler

49 dakika önce

İntihar teşebbüsünü, film çeker gibi kaydettiler Ordu'nun Fatsa ilçesinde üst geçitte intihar girişimiORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, üst geçidin demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar teşebbüsünü, film çeker gibi kaydettiler
Ordu'nun Fatsa ilçesinde üst geçitte intihar girişimi

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, üst geçidin demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar, cep telefonları ile bu anları kaydetti.
Olay, Cumhuriyet Meydanındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldığı öğrenilen Birol Gökçe isimli vatandaş, üst geçidin demirlerine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şahıs, ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen çıktığı yerden inmeyi kabul etmedi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimali karşı şişme yatak açarak, tedbir aldı.
Film çeker gibi telefona sarıldılar
Olayı gören ve duyan vatandaşlar ise cep telefonu kameralarını açarak, bu anları kaydetti. Film izler gibi intihar teşebbüsünü seyreden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden canlı yayın da yaptı. Olay yerindeki asansörlü itfaiye aracı yardımı ile şahsın bulunduğu yere çıkan polis ekipleri, Birol Gökçe'yi ikna ederek, aşağıya indirdi.
Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Fatsa, 3. Sayfa
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