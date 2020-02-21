İntihara çiftçiler neden daha fazla eğilimli? | Araştırma

İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde yapılan bir araştırma çiftçilerin intihar eğiliminin diğer sektörde çalışan erkeklere göre yüzde 37 daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Kırsal kesimde yaşayan 35-74 yaş arası 1 milyon 800 bin erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre genel intihar oranı her 100 bin kişide 33 olarak saptandı. Ancak bu oran çiftçiler arasında 38 çıktı. Araştırmaya konu olan 90 bin erkek çiftçiden 447'si intihar edenlerden oluşuyor.