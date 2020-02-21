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İntihara çiftçiler neden daha fazla eğilimli? | Araştırma
7 saat önce
İsviçre'de yapılan bir araştırma, çiftçilerin diğer sektör çalışanlarına göre intihara daha fazla eğilimli olduğunu ortaya koydu.
İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde yapılan bir araştırma çiftçilerin intihar eğiliminin diğer sektörde çalışan erkeklere göre yüzde 37 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Kırsal kesimde yaşayan 35-74 yaş arası 1 milyon 800 bin erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre genel intihar oranı her 100 bin kişide 33 olarak saptandı. Ancak bu oran çiftçiler arasında 38 çıktı. Araştırmaya konu olan 90 bin erkek çiftçiden 447'si intihar edenlerden oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:37
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