İntihara girişti, itfaiye ekibi vazgeçirdi - Son Dakika

İntihara girişti, itfaiye ekibi vazgeçirdi

BURSA - İntihar girişiminde bulunan 21 yaşındaki genç itfaiye ekipleri vazgeçirdi

Bursa'da, Nilüfer İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet bulvarı batçığında intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gençle konuşup intihar etmekten vazgeçirdi.

Olay, Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki batçıkta meydana geldi. Batçıktan atlamaya çalışan Atakan Ç,intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerinden gelen itfaiye ekipleri çıktığı batçığa giderek kendisi ile bir süre görüştü. Ailesi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. Atakan Ç'yi vazgeçiren itfaiye ekibi, kendisine destek sözü verdi. Atakan Ç, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.