İntihara kalkışan 80 yaşındaki adam "Neden yaptın?" sorusuna "Ne desem yalan olur" cevabını verdi - Son Dakika
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İntihara kalkışan 80 yaşındaki adam "Neden yaptın?" sorusuna "Ne desem yalan olur" cevabını verdi

29.06.2022 12:59

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis tarafından engellendi. 80 yaşındaki Recep G., ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti, ne desem yalan olur" cevabını verdi.

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan Recep G., metrelerce yüksekten aşağı atlamak istedi.

"KİMSE YAKLAŞMASIN, ATARIM KENDİMİ"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Camdan sarkmak isteyen Recep G.'nin, "Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi" demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağı atlamasını engelledi.

5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı

"AMA KAFAM YERİNDE DAHA"

Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın?" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti, ne desem yalan olur ama kafam yerinde daha" diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., "O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" dedi.

5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan 80 yaşındaki adam 'Neden yaptın?' sorusuna 'Ne desem yalan olur' cevabını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihara kalkışan 80 yaşındaki adam "Neden yaptın?" sorusuna "Ne desem yalan olur" cevabını verdi - Son Dakika
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