İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı hayatını kaybetti

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6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evindeki odasında beylik tabanca ile intihara kalkıştı.

KURTARILAMADI

Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?

1977 yılında Hollanda'da doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç; Sinop - Gerze, Aksaray - Gülağaç ve Giresun - Dağankent Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kılıç; Kayseri - Akkışla, Ardahan - Çıldır, Edirne - Havsa, Diyarbakır - Dicle, Eskişehir - Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 19.08.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Armutlu'ya atanan Kılıç, 08.09.2021 tarihinde görevine başladı.