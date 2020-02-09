İntihara kalkışan çocuğu Burhan Kuzu ve polis el birliğiyle ikna etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan çocuğu Burhan Kuzu ve polis el birliğiyle ikna etti - Son Dakika

İntihara kalkışan çocuğu Burhan Kuzu ve polis el birliğiyle ikna etti

6 saat önce

Esenyurt'ta, sığınma evindeki annesini görmek istediği için köprüde intihara kalkışan çocuğu tesadüfen yoldan geçen Burhan Kuzu, eşi ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ikna etti.

İntihara kalkışan çocuğu Burhan Kuzu ve polis el birliğiyle ikna etti, System.String[]

Esenyurt'ta, sığınma evindeki annesini görmek istediği için köprüde intihara kalkışan çocuğu tesadüfen yoldan geçen Burhan Kuzu, eşi ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ikna etti.


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Tem bağlantı yolu Amasyalılar Köprü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ö. (13) isimli erkek çocuk, sığınma evinde kalan annesini uzun süredir göremediği gerekçesiyle köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine ihbar üzerine Esenyurt İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ikna çalışmalarına başladı.


Burhan Kuzu ve eşinden ikna çalışmalarına destek


Bu sırada yoldan tesadüfen geçen AK Parti eski İstanbul Milletvekili, AK Parti kurucu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları kurulu üyesi Burhan Kuzu ve eşi Azime Kuzu, olayı gördü. Burhan Kuzu aracını durdurarak polisin ikna çalışmalarına katıldı. Bir süre polisle birlikte Kuzu da intihara kalkışan çocukla konuştu. Çocuk konuşmaların ardından ikna olurken, Esenyurt polisi tarafından köprüden indirilerek polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Burhan Kuzu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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