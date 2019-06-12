Son Dakika Haberleri: İntihara kalkışan engelli genç kızı polis ikna etti
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İntihara kalkışan engelli genç kızı polis ikna etti

59 dakika önce

ADIYAMAN'da zihinsel engelli Y.S. (20), 5 katlı binanın 4'nücü katındaki penceresine çıkarak intihar edeceğini söyledi.

İntihara kalkışan engelli genç kızı polis ikna etti, System.String[]
ADIYAMAN'da zihinsel engelli Y.S. (20), 5 katlı binanın 4'nücü katındaki penceresine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Genç kızı polis ikna ederek indirdi.
Olay, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki pencereden sarkan engelli Y.S., atlayacağını söyledi. Genç kızı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, genç kızı polis 30 dakika süren çabayla ikna etti. Sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Y.S. tedaviye alındı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:17 Kaynak: DHA
Adıyaman, Polis, Genç, Güncel
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