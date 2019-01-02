Son Dakika Haberleri: İntihara Kalkışan Genç, Gözüne Benzin Kaçınca Etkisiz Hale Getirildi

İntihara Kalkışan Genç, Gözüne Benzin Kaçınca Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

DENİZLİ'de A.K. (28), üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı.

İntihara Kalkışan Genç, Gözüne Benzin Kaçınca Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
DENİZLİ'de A.K. (28), üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı. Gözüne kaçan benzin nedeniyle dikkati dağılan A.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. A.K., henüz belirlenemeyen nedenle, kentin sembolü durumundaki Cam Horoz Heykeli'nin önünde intihara kalkıştı. A.K.'yi çevrede bulunan polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışanları dinlemeyen A.K., elinde bulunan şişedeki benzini başından döktü. Bu sırada A.K.'nin gözüne benzin kaçtı. Polis ekipleri, gözlerini açamayan A.K.'nin elindeki çakmağı ve şişeyi aldı. A.K.'ye, yüzünü yıkaması için su verildi. Genç, ardından polis merkezine götürüldü.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

Genç, Denizli, Polis, Güncel
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