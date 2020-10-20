İntihara kalkışan genç kadın, müzakereci polislerce 2 saatte ikna edildi - Son Dakika

HAKKARİ'de, 150 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkan kadın, intihara kalkıştı. Genç kadın, müzakereci polislerce 2 saat süren çabayla ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Hakkari- Van yolunda seyir tepesindeki kayalıklarda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu öne süren kadın, ağlayarak 150 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan kadın, ikna olmayınca olay yerine müzakere polisleri çağrıldı. Müzakere polisleri, önce herkesi alandan uzaklaştırdı daha sonra kadınla konuşmaya başladı. Polislerin 2 saat süren ikna çalışması sonucunda, kadın intihardan vazgeçirildi. Genç kadın olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.