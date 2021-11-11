İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri son anda ipten aldı - Son Dakika

Yenişehir Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Özlem Y., odaya girip kapıyı üzerine kilitledi. Kadının kapısının kilitli olduğunu fark eden ailesi, durumdan şüphelenip polise haber verdi.

POLİS AYAKLARINDAN KALDIRARAK KURTARDI

Olay yerine giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, pencereden odanın içerisine baktı. Genç kadının boynuna ip geçirip intihar ettiğini gören polisler camı kırıp içeri girdi. Polis memurlarından biri genç kadının ayaklarından tutup havaya kaldırırken bir başka polis ise ipi kesti.

SON ANDA KURTARILDI

Son anda kurtarılan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.