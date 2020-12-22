İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi - Son Dakika

İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi

22.12.2020 10:26
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi, System.String[]

ADANA'da annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evinin karşısındaki iş yerinin çatısına çıkıp, intihara kalkıştı.

ADANA'da annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evinin karşısındaki iş yerinin çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. Elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyen Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi. İkna edilerek aşağı indirilen Mehmet P., polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet P., kendisini ikna etmeye çalışan polise yaklaşmamalarını, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaş da bahçe duvarını boyamaya devam etti.

ANNESİYLE TARTIŞTIEvden dışarı çıkan anne Sebahat P., "Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor" dedi. Mehmet P. de, "Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni siz bu hale getirdiniz" diyerek cevap verdi. Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi.'İLLA BÖYLE BİR MEVZU MU GEREKTİ?'Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Mehmet P., polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet .'yi ikna etmek için çaba sarf etti. İmam Metin, "Mehmet, kimseyi yorma. Daha seni evereceğiz, nikahını ben kıyacağım" diyerek Mehmet P.'nin aşağı inmesini söyledi. Mehmet P., polis ekiplerinin de uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indi. Mehmet P., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.MAHALLE İMAMI KORONAVİRÜSÜ UNUTTU

İmam Fatih Metin ise Mehmet P.'yi alnından öptü. Mehmet P.'nin düzgün bir insan olduğunu belirte Fatih Metin, "Gençlik hali, olur böyle şeyler. Herhalde biraz problemleri var. Bizim de manevi bir yönümüz var. Mehmet de sağ olsun bizi kırmadı, indi. Mahallemiz adına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerimizden özür diliyorum. Öptüm ama şimdi gidip dezenfeksiyonumu yapacağım" diye konuştu.


İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi
İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi

Şahintepe Mahallesi, Fatih Metin, Sarıçam, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, 'Çekin babalar' dedi - Son Dakika


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