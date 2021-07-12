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İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti - Son Dakika

İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti

12.07.2021 14:53
İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İlçe Belediye Başkanı ikna ettiEdinilen bilgilere göre olay ilçe merkezinde meydana geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İlçe Belediye Başkanı ikna etti

Edinilen bilgilere göre olay ilçe merkezinde meydana geldi. Sezonluk işçi olarak Kastamonu ilinden Şarkışla ilçesine gelen İ.B.D. isimli şahıs ideaya göre eniştesi tarafından gasp edildi. 500 Türk Lirasının gasp edildiğini söyleyen İ.B.D. ilçe merkezinde bulunan bir av bayinin çatısına çıktı. Başka parasının olmadığını söyleyen şahıs intihar girişiminde bulundu. İ.B.D. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u görmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Başkan Oğuz şahsı ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Başkan Ahmet Turgay Oğuz'un uzun uğraşları sonucu İ.B.D. çatıdan indirildi. Şahıs sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - SİVAS

İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti

Hisarcık, Şarkışla, İntihar, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti - Son Dakika


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