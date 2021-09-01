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İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti - Son Dakika

İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti

01.09.2021 19:38

İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı binanın üzerine çıktı.

İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti

KARS - Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı binanın üzerine çıktı. Genci itfaiye merdiveniyle binanın üzerine çıkan Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna ederek aşağı indirdi.

Selim'de 3 katlı binanın üzerine çıkan bir genç polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ile Selim Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın altında olası bir intihar girişimi için hava yastığı açtı. Bölgeye gelen Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ve Cumhuriyet Savcısı itfaiye merdivenine binerek 3 katlı binanın ü-zerine çıktı. Burada intihar girişime kalkışan genci ikna eden başkan ve cumhuriyet savcısı, genci çıktığı binanın üzerinden indirdi.

Aşağıya indirilen gence olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince sağlık kontrolü yapıldı. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti

Cumhuriyet Savcısı, İntihar, Selim, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan genci Cumhuriyet Savcısı ve Belediye Başkanı ikna etti - Son Dakika


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